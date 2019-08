Miss Montreal sluit Stöppelhaene af

Eindelijk zicht op de uitkijkto­ren van Luttenberg

1 augustus Het geduld van Luttenberg wordt beloond. Als alles meezit, kan in november eindelijk de schop de grond in voor de uitkijktoren waar al zeker 2,5 jaar over gesproken wordt. Het bouwwerk vormt, met pakweg een jaar vertraging, het letterlijke hoogtepunt van 700 jaar Luttenberg dat in 2018 uitbundig werd gevierd.