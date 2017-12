Modeshow in Heino: predikanten droegen helemaal niet alleen stemmig zwart

Een tocht door de kerkelijke geschiedenis, dat was de modeshow van predikantendracht zondagmiddag in de Nicolaaskerk in Heino. Dertien kerkelijke en niet-kerkelijke Heinoërs fungeerden als dressmen. Soms ingetogen en soms uitbundig, lieten ze zien hoe de kleding van de predikanten in de loop der eeuwen steeds veranderde.

Carla Zuidema van de Bronkerk in Ugchelen presenteerde de show. Deze kerk hield in 2005 voor het eerst zo'n modeshow en heeft daarvoor onderzoek gedaan naar de predikantenkleding door de eeuwen heen. Die kleding blijkt nogal aan verandering onderhevig te zijn geweest. Aan de hand van afbeeldingen is de kledij nauwgezet nagemaakt.

Mottenballen

In de Nicolaaskerk deed pastor Gerard Noordink de aftrap. Hij droeg een kazuifel die hij naar eigen zeggen op zolder uit de mottenballen had gehaald. Daarna volgde een bonte stoet van dominees in historische kledij.

Wie denkt dat de kleding steeds ingetogen was, in stemmig zwart met een hoge kraag en een hoed, kon zien dat het ook anders is geweest. In de zeventiende eeuw, toen Nederland in de VOC-tijd steeds rijker werd, droegen predikanten in hun studeerkamer vaak een kleurige Japonse rok, wat Jan Hageman met verve demonstreerde.

Nog vrolijker werd het toen Wouter Bos breed lachend liet zien hoe de mode veranderde van lange baarden met korte haren naar juist korte baarden met lange haren tot over de schouders. Hij kreeg het publiek mee in deze vrolijkheid en had de lachers op zijn hand.

Pruikentijd

Dat het nog uitbundiger is geweest, toonde Jacques Seine in kledij uit de achttiende eeuwse pruikentijd. Als laatste toonde Lieke van Houte de kleding van een vrouwelijke predikant; het was tenslotte pas laat dat een vrouw tot het predikantenambt werd toegelaten.

Dominee Hans van Solkema liet weten blij te zijn tegenwoordig in een eigentijds pak in de kerk te kunnen verschijnen.