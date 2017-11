Mogen kids uit Raalte voor koningin Máxima optreden?

Leerlingen Taalschool Salland naar De Korenbloem en De Peperhof

9 november Kinderen in de gemeente Raalte met een niet-westerse achtergrond en van vier tot tien jaar, kunnen voor extra taalonderwijs naar de basisschool De Korenbloem in Raalte-dorp. Dat is de ene locatie waar de Taalschool Salland van start is gegaan. Voor de leeftijdsgenoten in Olst-Wijhe is de extra taalles in de school De Peperhof in Wijhe.