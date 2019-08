Mooiste modderpoel van Nederland ligt in Raalte

Carmel College Salland stopt stapsge­wijs met uitlenen laptops aan leerlingen: het wordt te duur

6:00 De ruim vijfhonderd leerlingen van het Carmel College Salland die na dit weekeinde aan de brugklas beginnen, krijgen geen laptop meer in bruikleen van de school. De scholengemeenschap in Raalte voert stapsgewijs het Bring your own device-beleid in, vrij vertaald: neem je eigen laptop mee.