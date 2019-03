Moskeeën Oost-Nederland bezinnen zich opnieuw op extra beveiliging na aanslagen Nieuw-Zeeland

Diverse moskeeën zitten vandaag om tafel met politie of gemeente om te bespreken of er morgen extra maatregelen moeten worden genomen tijdens het vrijdaggebed, traditioneel de drukste dag van de week bij een moskee. Ze geven wel aan dat het - misschien nog meer dan voorheen - belangrijk is om alert te zijn. Volgens politiewoordvoerder Anne Coenen geeft aan dat de politie ‘alert is en in gesprek met de moskeeën’. ,,De wijkagenten hebben daarin een belangrijke rol, net als vorige week.’’