Motie van wantrouwen houdt wederom geen stand: Raalter wethouder Wagenmans mag blijven na Strunk-debacle

Burgemees­ter Raalte had ‘de wet niet scherp’ en liet motie van wantrouwen achter gesloten deuren doorgaan

18:36 Waarom ging de discussie en stemming over een motie van wantrouwen tegen Raalter wethouder Wout Wagenmans door, terwijl de schermen van het digitale debat op zwart stonden voor pers en publiek? Burgemeester Martijn Dadema en griffier Jan Bouke Zijlstra grepen niet in, ook al wisten ze dat de live-verbinding was verbroken. ,,We dachten dat we met de opname ook het goede deden.’’