MS-patiënt André wordt één jaar: 'Misschien ga ik wel een slingertje ophangen'

Na André’s hergeboorte volgde een feestje. ,,De stamcelparty!’’, zegt Kruiper over dat moment waarop stikstof waarin stamcellen waren bewaard, over de vloer werd gestrooid. ,,Indrukwekkend. Dat dampte en was koud! Er klonk in het Russisch een hiep-hiep-hoera. De arts, dokter Federenko, gaf mij een hand, de terugplaatsing was geslaagd. Hij gaf een speech en sprak over hergeboorte, over dat je zelf nu aan herstel moet werken, over de toekomst, want ‘je bent er nog niet, dit is een nieuw begin’. Heel mooi. Hij speldde me een button op met ‘New Life’ op.’’

Herboren

Als eerste Overijsselaar werd André Kruiper herboren met een stamcelbehandeling in Moskou. Een grootse geldinzameling had ervoor gezorgd dat hij de behandeling, die in Nederland niet beschikbaar is voor MS-patiënten, in het buitenland kon ondergaan. ,,Op 28 februari om twee uur kreeg ik mijn stamcellen terug. Dat was in een kwartier klaar. Het deed geen pijn. Een emotioneel moment. Met tranen. Een euforisch gevoel ook, om het leven terug te krijgen in je lijf. Zo voelde dat.’’

Meest memorabel vindt André het moment dat volgt. Hij wilde zichzelf meteen testen. ,,Ik ging stiekem met mijn rollator de gang op. Ik hoopte op een wonder. Dat ik weer gewoon kon lopen. Want, stel…., dacht ik, dat ik nu een mega verbetering heb…. Maar nee... Als ik nu de video daarvan terugzie... Zie ik een uitgemergeld lichaam, ik was vele kilo’s kwijt, mijn lijf was zó verzwakt. Nee, helaas, ‘voor’ en ‘na’, er was geen verschil.’’

Dankbaar

Intens dankbaar is hij nog steeds dat hij de steun heeft ontvangen en mensen het geld bijeen hebben gebracht om de behandeling in Moskou mogelijk te maken. Ook al heeft het geen wonderbaarlijke genezing opgeleverd. ,,Nee, dat hoopte ik diep van binnen misschien wel...'', zegt André voorzichtig.

Die 28 februari 2017 staat in het geheugen gegrift van de MS-patiënt uit Heeten. Die dag werd zijn ziekte stilgezet. En startte de wederopbouw van zijn door MS aangetaste lichaam. Als een baby moest hij weer groeien naar zijn leven van vóór de behandeling. In het begin geïsoleerd, met een mondkapje voor, om besmetting met iets te voorkomen. Aangepast eten, veel rusten, geen bezoek. Zo sterkte hij aan, eerst in de Moskouse kliniek, daarna thuis in zijn eigen omgeving. Langzaamaan groeide er weer haar op zijn chemo-kale hoofd.

Ambulance

Stukje bij beetje kwam het herstel, met ups en downs. Tot het ineens compleet mis ging in zijn prille nieuwe leven. ,,Ik bibberde van de kou, terwijl het eind mei en lente-warm was. Ik kon niks meer bewegen. Da’s niet goed, dacht ik. Had ik me aan alle voorschriften gehouden, ging het toch mis. Ik had koorts.'' Met gezwinde spoed werd André afgevoerd per ambulance richting ziekenhuis. ,,Het bleek een blaasontsteking. Ik was enorm geschokt, want ik dacht dat ik door de terugslag niet meer beter zou worden. Maar de arts verzekerde me gelukkig dat het niet blijvend was en ik verder kon met herstellen.’’