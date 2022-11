Muziek en kaarsjes in Raalte voor herdenken overleden kind

Nog acht keer en dan stopt Sintshowpa­leis in Raalte: ‘Laatste keer zal wel even gek zijn’

Een ‘einde van een tijdperk’, dat is het stoppen van Sintshowpaleis in Raalte. (Tien)duizenden bezoekers bezochten de meer dan 150 sinterklaasshows in het afgelopen jaar. Shows voor kinderen én volwassenen waarin sinterklaasmuziek en interactie met het publiek centraal staat. Over een maand volgen er nog acht en daarna is het écht klaar. ,,We kijken ernaar uit, maar het afsluiten van de laatste show zal wel even gek zijn.”

27 oktober