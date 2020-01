Mylene begint 77ste kapperszaak in gemeente Raalte, terwijl kappersbranche maatregelen wil

Video Verdachte van brandstich­ting in eigen huis in Raalte blijft nog zeker twee maanden in voorarrest

21 januari De voormalige bewoner van een uitgebrand huis aan de Reiger in Raalte blijft in elk geval nog tot 24 maart in voorarrest zitten op verdenking van brandstichting. Dat heeft de rechtbank besloten. Op die datum staat de inhoudelijke zitting gepland, hoewel het de vraag is of het er dan van zal komen: er moet nog een psychiater over de geestestoestand van de 43-jarige Laurens B. rapporteren.