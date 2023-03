Mysterieuze verdwijningen GroenLinks spandoeken in Raalte: ,,De derde heeft er precies één nacht gehangen”

Boeren trekken samen op om meer grip op toekomst te krijgen: ‘Er zijn veel jonge agrariërs in Haarle die ook kansen zien’

HAARLE - Ruim dertig agrariërs uit Haarle hebben hun krachten gebundeld in de hoop dat ze als groep kunnen meepraten over de toekomstige herinrichting van het buitengebied. Daar waar zij hun boterham moeten verdienen. „Verandering van onderop en niet praten over, maar met de boeren”, vinden ze.