N35 afgesloten na ongeval in Raalte: geen verkeer mogelijk tussen Heino-Zuid en Deventer

Kopzorgen over N35-dos­sier in Mariënheem: ‘Als het om de portemon­nee gaat, kan het ineens wel’

18 mei Hoe moet het verder in het N35-dossier in Mariënheem? Nadat de Stentor heeft bericht over het feit dat de al jaren geplande veiligheidsmaatregelen op de schop gaan, zwelt het wantrouwen aan. Plaatselijk Belang Mariënheem is uit het N35-overleg met de provincie Overijssel gestapt, Statenleden en de Raalter politiek reageren verbolgen. Het CDA, de VVD en de PvdA willen tekst en uitleg in het debat van woensdag met gedeputeerde Bert Boerman (CU). ,,We roepen de gedeputeerde op om terug te komen op het besluit, zeker als het blijkt dat het probleem alleen financieel is.’’