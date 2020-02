N35 bij Raalte tot na avondspits dicht vanwege ongeluk: zeker één ernstig gewonde

Ombudsman kan spectacu­lai­re daling aantal klachten Zwolle en Overijssel niet verklaren

16:00 Bij de Overijsselse Ombudsman zijn vorig jaar veel minder klachten ingediend dan in de jaren daarvoor. In 2017 en 2018 werden 130 klachten voorgelegd aan ombudsman Piet Jansen, in 2019 waren dat er welgeteld 71. Ook in de jaren vóór 2017 werden jaarlijks meer dan honderd klachten ingediend. Maar waar die plotselinge daling aan te danken is, durft Jansen niet te zeggen.