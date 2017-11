N35 dicht na ernstig ongeluk bij Mariënheem

Overvaller oud ij­zer-han­de­la­ren mogelijk ook betrokken bij overval in Almelo

15:59 Zutphenaar Chris B. (29) wordt nu ook verdacht van een overval vorig najaar in Almelo. Dat bleek donderdag tijdens een zitting in de Zwolse rechtbank. Van B. is DNA aangetroffen na de overval in Almelo.