N35 Mariënheem-Haarle nacht dicht voor werkzaamheden

Bewoners Hartkamp: 'Deuren rammelen in kozijnen door geluidsoverlast N348'

16:42 Keer op keer wekt de geluidsoverlast van de N348 wrevel op in de Raalter woonwijk Hartkamp. Op de aangrenzende parkeerplaats, in hun tuin, en zelfs in hun woning hebben ze last van het lawaai. ,,Als vrachtwagens stevig doorrijden op de N348, rammelen hier wel eens de deuren in de kozijnen'', beschrijft de wijkbewoner Bernadette de Beuze hoe zij de hinder ervaart.