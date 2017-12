N35 weer vrij na ongeluk bij Heino, twee personen naar ziekenhuis

Modeshow in Heino: predikanten droegen helemaal niet alleen stemmig zwart

4 december Een tocht door de kerkelijke geschiedenis, dat was de modeshow van predikantendracht zondagmiddag in de Nicolaaskerk in Heino. Dertien kerkelijke en niet-kerkelijke Heinoërs fungeerden als dressmen. Soms ingetogen en soms uitbundig, lieten ze zien hoe de kleding van de predikanten in de loop der eeuwen steeds veranderde.