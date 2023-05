Na 19 vernielde bushokjes is gemeente Raalte het zat en doet aangifte: ‘Dit is een flinke kostenpost’

Moeders worden in de watten gelegd bij speelboer­de­rij De Fliereflui­ter in Raalte

Moeders spelen voor één keer de hoofdrol in De Flierefluiter in Raalte. Op zondag 14 mei is het ‘Verwen-Je-Moederdag’ bij de speelboerderij. Terwijl de kinderen ouderwets spelen, worden de moeders in de watten gelegd.