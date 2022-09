Na bijna 50 jaar verruilt Beekman Elektro het Raalter centrum voor bedrijventerrein De Zegge

Al decennialang is Beekman Elektro een vertrouwd gezicht in het centrum van Raalte. Het bedrijf is 48 jaar gevestigd aan de Stationsstraat 40. Op deze plek werd in eerste instantie gestart met een winkel in witgoed, televisies en andere elektronische apparatuur. Achterin de winkel was daarnaast ruimte voor het installatiebedrijf.

De winkel in elektronica ging in 2005 definitief dicht. Sindsdien ligt de focus op het elektronische installatiebedrijf. ,,Het pand paste toen eigenlijk al niet meer goed bij ons. Door de groei die we al een aantal jaren maken, is het daarom nu tijd voor een nieuwe stap, in een nieuw pand’’, meldt eigenaar Erik Beekman over de aanstaande verhuizing.

Stap maken

Op bedrijventerrein De Zegge VII – op de hoek van de Heesweg en de Ampèrestraat – betrekt Beekman Elektro een kavel van 3000 vierkante meter voor de bouw van een nieuw pand. Eind dit jaar of begin januari hoopt Beekman te kunnen starten met de bouw.

,,In juli 2023 willen we graag klaar zijn. Met het nieuwe pand kunnen we onze werknemers, huidige en toekomstige, ook een veel betere en mooiere werkplek bieden. We krijgen meer ruimte om ons werk te doen, in een energiezuinig pand.’’