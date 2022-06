Na jaren van discussie verbiedt Raalte gebruik bestrijdingsmiddel glyfosaat in pachtcontracten

MET VIDEO In Salland ligt de oplossing voor woningnood met ‘legowo­ningen’ in oude varkens­stal: ‘Willen er honderden’

Na maanden voorbereiding is het zover: de inschrijflijst voor de woonpilot van Innovatiehub Salland is open. In een oude schuur op het terrein van The Green East in Raalte komen zeven ‘Harwoonie-woningen’. Grotendeels in de fabriek gemaakte woningen, die op locatie in elkaar worden geklikt tot volwaardige huisjes. Wat de innovatiemakers uit Salland betreft wordt dit dé oplossing voor de woningnood. ,,Wij kunnen locaties als deze heel snel omtoveren.’’

21 juni