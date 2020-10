Na restauratie is Cultuurboerderij Strunk in Raalte zo gewild dat enorme animo oplevering vertraagt

Geert Hannink heeft vrienden voor het leven overgehou­den aan de Luttenberg­ring

27 september Geert Hannink was 24 toen er voor het eerst op de Luttenbergring werd geracet, nu vijftig jaar geleden. Jarenlang was hij bij de organisatie van het motorsportevenement betrokken. Een pure liefhebber van motoren is hij niet eens, maar het samen organiseren zit hem in het bloed. Hannink geniet op zijn 74e zichtbaar van de jubileumrace op het circuit.