Na tien jaar finish voor fietstocht Salland d’HuZes in en rond Heino

Doorstart in afgeslank­te vorm voor survival­run in Wesepe

11:43 De survivalrun in Wesepe maakt een doorstart, zij het in afgeslankte vorm. Een nieuw bestuur organiseert in het seizoen 2019/2020 een wedstrijd over 5 kilometer voor een beperkt aantal deelnemers. Vooral voor de jeugd, al zijn volwassen recreanten ook welkom.