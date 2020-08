Na tientallen jaren bakkeleien en discussiëren valt in november een definitief besluit over aanpak N35

Boerman moest ervoor naar Den Haag, maar hij had dan ook eindelijk zijn gesprek te pakken met de minister. Of hij tevreden uit het gesprek komt? ,,Ik ben voorzichtig optimistisch. Er is nog wat huiswerk te doen.’’

,,We troffen een minister met een open houding en ze denkt welwillend mee over de N35. Door samen met beide burgemeesters bij haar te komen erkent ze dat er een groot belang ligt in deze regio om de rijksweg aan te pakken. Met alle begrip, we zijn al meer dan twintig jaar aan het discussiëren over dit dossier. Dat is haar ook niet ontgaan’’, zegt Boerman.