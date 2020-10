Na Vechtdal en Zwolle kijkt ProFit Gym nu ook voorzichtig naar Salland

ProFit Gym wil in de toekomst een nieuwe sportschool bouwen op de Sallandse Poort. Eigenlijk was de nieuwbouwlocatie aan de Vrieswijk in Raalte bestemd voor kantoorgebouwen, maar de gemeente is van mening dat een sportschool ook een meerwaarde is voor Raalte-Noord en werkt in principe mee aan het plan. Eigenaar Rutger Brakel bevestigt de plannen, maar is wel voorzichtig: ,,De intentie is er zeker, maar we zitten nu in een hele andere tijd. In deze fase zijn we niet bezig met een nieuwe club. Als het ooit weer beter wordt, past Raalte er wel perfect bij. Maar dat duurt zeker nog een jaar.’’