Na Zwolle en Deventer, ook noodverordening in Raalte voor boerenprotesten bij distributiecentra Jumbo

Raalter politiek schrikt zich wezenloos van miljoenen­strop Kruispunt Bos: ‘Eindeloos traject’

Het overdondert de Raalter politiek dat de aanpak van Kruispunt Bos in zo'n impasse is terechtgekomen. Op extra kosten had men wel gerekend, maar met een stijging richting de 100 miljoen euro valt het project bijna dubbel zo duur uit. Gevreesd wordt voor versoberde aanpassingen waardoor de veiligheid in het geding komt. Wethouder Ben Nijboer snapt dat er harde keuzes in het verschiet liggen. ,,Maar we willen geen halve oplossing voor Kruispunt Bos.’’

22 juni