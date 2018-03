Naaktfoto en sms'jes maken einde aan politieke carrière CDA-raadslid Raalte

CDA Raalte probeerde kwestie Vloedgraven onder pet te houden

13:02 Het CDA in Raalte heeft de kwestie over de seksueel getinte WhatsApp-berichten van Robert Vloedgraven geprobeerd onder de pet te houden. ,,We dachten dat we afgelopen maandag in het gesprek met Edwin Visscher alles hadden uitgesproken. Het is goed opgelost, dachten we'', reageert voorzitter Frans Wichink Kruit van het CDA Raalte.