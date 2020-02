Nabestaande uit Zwolle verzet zich tegen ruimen graf op begraafplaats Heino

VIDEO Overval­lers op bejaarde broers in Heeten jarenlang de cel in

17:20 De 30-jarige Sander van K. uit Zutphen en de 49-jarige Michael G. (wonend in Lelystad en Apeldoorn) zijn vandaag veroordeeld tot jarenlange celstraffen voor een gewelddadige overval op twee broers in Heeten. Van K. kreeg 7 jaar cel, omdat hij het brein achter de overval was. G. kreeg vijf jaar cel. Het vonnis is conform de eis van justitie.