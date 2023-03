Nazikopstuk Göring dacht dat hij een Vermeer had hangen, maar het bleek een kunstwerk van een Deventenaar

Paasvuren Vechtdal mogen branden ondanks nabije natuur: Dalfser bakens al klein genoeg

In het Vechtdal zijn vier organisatoren van paasvuren door de provincie aangeschreven over de strengere regels voor deze evenementen binnen vier kilometer van een natuurgebied. In de gemeente Ommen kregen twee organisaties een brief, in Hardenberg en Dalfsen elk één. Daarin verplichtte de provincie hen een berekening te laten uitvoeren van de hoeveelheid stikstof die ontstaat bij hun paasvuur.