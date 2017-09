Nederlands Kampioenschap africhting rottweilers in Raalte

Raalte/Wesepe

Michael Michorius, voorzitter van de Rottweiler Werkgroep Salland, doet mee aan de thuiswedstrijd: het NK africhting voor Rottweilers op 24 september in Raalte. Drie Rottweilers heeft hij: Nina, Caine en Larzo. Het zijn alle drie gewone, gezellige, betrouwbare huisdieren, vrolijk en speels. ,,Op het veld wil je een moordenaar zien. Maar buiten het veld wil je een sociale hond. Dat is de kunst. De hond trainen zodat hij precies doet wat de opdracht is.’’

Denksport geworden

De 57-jarige Michorius uit Wesepe is dertig jaar geleden door de hondensport gegrepen. ,,Het is tegenwoordig meer een denksport geworden’’, zegt hij. ,,Hoe leer je je hond dingen? Hoe train je effectief? Het niveau is enorm gestegen. Vroeger was het vooral hard straffen om de honden te leren. Dat is niet meer zo, het leerproces gaat nu met positief belonen. Dat werkt ook veel beter. Je denkt veel meer na over het trainingsprogramma.’’

Vluchtende man

Er zijn drie onderdelen: speuren, appèl en pakwerk. Vrij vertaald: de neus achterna, een weggegooid voorwerp terugbrengen en het zoeken en grijpen van een vluchtende man. Voor ieder onderdeel is een aparte jury, de keurmeester. Er wordt beoordeeld op van alles en nog wat. Hoe enthousiast de hond is, of hij op tijd blaft en hoe lang, of hij zijn prooi vindt, of hij toehapt, vasthoudt en zijn ‘vijand’ de stuipen op het lijf jaagt. De hond moet gretig zijn, enthousiasme tonen. Neus in de wind, attent, alert meelopen. En dan abrupt stilstaan, op commando. ,,Zonder nog een pootje bij te zetten, dat is de bedoeling’’, aldus Michorius. Tot in detail moet het kloppen. Zoals bij de apporteeropdracht, een voorwerp ophalen. ,,De hond mag er niet op kauwen, en het voorwerp rustig aangeven.’’

Goedkopere honden

,,Bij het speuren moet de hond met zijn neus over de grond. Niet zoals een politiehond doet, neus in de lucht en rondlopen. Nee, de neus moet aan de grond gedrukt en dan een klein voorwerp oppikken.’’ Waarom gebruikt de politie eigenlijk veelal de herdershonden als politiehond en niet de Rottweiler? ,,Een herder leert gemakkelijker’’, zegt Michorius, ,,Herders zijn goedkoper. Er zijn ook meer rashonden van beschikbaar. En als er gehapt wordt, brengt een Rottweiler meer schade toe.’’

Over happen gesproken: meest spectaculair is het ‘pakwerk’. Een persoon verstopt zich uit het zicht van de hond. ,,Als de hond de man vindt, moet ‘ie 20 seconden blaffen, dat is de opdracht. En dan weert de man af met een stok. Dat is spektakel. Happen in de arm. Dan wil je felheid zien, verbeten, een moordenaar. De hond moet daarna kunnen loslaten, kunnen schakelen.’’

,,We trainen de honden precies voor wat er gevraagd wordt. Stapje voor stapje, onderdeeltje voor onderdeeltje. De kunst is dat tijdens de wedstrijd al het getrainde samenkomt. Net als in de sport. Een turnwedstrijd moet perfect zijn, maar dat betekent niet dat je thuis ook op je tenen loopt. Dat geldt hier ook. Thuis wil je een normale hond. Een hond uitlaten of een hond trainen, het zijn twee totaal verschillende dingen.’’

Huldiging