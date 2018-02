Negentigjarige Tonnie fietst vanuit Raalte over Veluwe

Raadsfracties willen spoeddebat over kruispunt Bos

16 februari Lokaal Alternatief, BurgerBelangen (BB) en de VVD zijn onaangenaam verrast door afspraken die tussen de minister, de provincie Overijssel en de gemeente Raalte zijn gemaakt over het kruispunt Bos in Raalte. BB noemt passages in de overeenkomst zorgwekkend. Het overweegt een spoeddebat in de raad aan te vragen. Lokaal Alternatief omschrijft zo'n debat als 'logisch'. De VVD wil de kwestie eerst in de fractie bespreken.