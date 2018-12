Net echt: Led Zeppelin in Raalte

De bands spelen niet alleen de alle hits van hun befaamde voorbeelden, zoals Nothing Else Matters, We Will Rock You en Whole Lotta Love, maar ook hun beste albumstukken. Dat gebeurt bovendien met een spectaculaire lichtshow en special effects. De bands spelen in een tent aan de Arkelstein, op een veld tussen de N35 en Raalte-Noord. Beide dagen eindigt het festival om 2 uur 's nachts. Kaarten zijn in de voorverkoop te koop op www.legendsofrock-raalte.nl of bij Primera.