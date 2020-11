Neven zien vuur doven in Marcellinuskerk van Broekland: ‘Een gemeenschap kun je niet verplaatsen’

Doorbraak in N35-dos­sier: minister gaat rijksweg tussen Zwolle en Twente aanpakken

27 november Na tientallen jaren gesteggel is het zover. De N35, de rijksweg tussen Wijthmen en Nijverdal, wordt aangepakt. Minister Cora van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Waterstraat, laat in een brief weten dat ze gaat investeren in de rijksweg om zo de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming met name op het traject tussen Wijthmen en Raalte, en rond Mariënheem te verbeteren.