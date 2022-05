Niet alleen kerk Mariënheem, maar hele dorp onder de loep genomen: ‘Verplaatsen creëert leegstand’

Dat Parochie Heilig Kruis meerdere kerkgebouwen afstoot is geen nieuws meer. Maar wat te doen met de grote kerkgebouwen in iedere kern? In Mariënheem zijn ze daar al een flinke tijd mee bezig. Afgelopen oktober werden ideeën van alle dorpelingen opgehaald in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming-kerk. ,,Dat waren dus niet plannen van onze hand, maar juist wat inwoners in hun dorp willen en specifiek ook met het kerkgebouw’’, zegt Fikken.