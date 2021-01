Niet één, maar twee Goudhaentjes in Raalte dit jaar: dit zijn de winnaars

Moet gemeente álles delen met gemeente­raad? Raalte worstelt met vragen raadslid Egbert Den Daas

28 december Moet de gemeente wel of niet informatie over bouwplannen delen met raadsleden als ze daar om vragen? Met die vraag worstelt de gemeente Raalte. Om er zeker van te zijn wat er gedeeld móet worden met de gemeenteraad heeft de gemeente een externe juridisch adviseur ingeschakeld. ,,De gemeente probeert zich er onderuit te wurmen via een adviseur. De gemeentewet is klip en klaar: ik moet alle informatie krijgen’’, zegt Egbert den Daas.