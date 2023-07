Niet fietsen maar lopen? Vier wandelroutes van DwarsDoorSalland onderdeel van IJsselbiënnale

Moestuinen in Zuid-Afri­kaans dorp dankzij Stöppelhae­ne: ‘ruig feest’ kent een zacht karakter

Meezingen met Krezip, de kermis bezoeken en naar de braderie; dit jaar wordt het Stöppelhaene-feest weer uitgebreid gevierd. En ook dit jaar is een goed doel verbonden aan het Raalter oogstfeest: moestuinen in een arm dorp in Zuid-Afrika. ,,Het is belangrijk dat het voor de mensen daar voedselzekerheid oplevert.”