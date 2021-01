Niet handje contantje, maar directe hulp met spullen: Fonds voor Ons helpt iedereen in acute geldnood in Raalte

Niet één, maar twee Goudhaen­tjes in Raalte dit jaar: dit zijn de winnaars

7 januari Versoberde versie of niet. In een nagenoeg leeg HOFtheater in Raalte maakte burgemeester Martijn Dadema bekend dat Fonds voor Ons uit Heino het Goudhaentje is van de gemeente Raalte. Uit handen van de burgemeester kreeg de stichting de aanmoedigingsprijs voor een initiatief dat bijdraagt aan inwonersparticipatie.