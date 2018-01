Zonder morren bekrachtigt de Raalter gemeenteraad naar verwachting donderdag het nieuwe protocol voor geheimhouding en beslotenheid. Alle fracties gaven in december al aan dat zij de gaten in de huidige regelgeving willen dichten.

In het nieuwe protocol benadrukt het college dat openbaarheid regel en geheimhouding uitzondering zal blijven. Vertrouwelijke besprekingen worden voortaan zowel in notulen als geluidsopnamen vastgelegd.

Achterkamertjes

Qua geheimhouding en beslotenheid kenmerkten scherpe tegenstellingen geregeld de sfeer in het Raalter gemeentehuis. Burgemeester en wethouders bewaren van oudsher informatie in de achterkamertjes, omdat het uitlekken daarvan ze minder goed uitkomt. Gemeenteraadsleden, vooral van de oppositiepartijen, beijveren zich sinds jaar en dag voor meer transparantie.

In de huidige eeuw ging het twee keer gruwelijk mis. In beide gevallen kwam een (oud-)gemeenteraadslid van de SP in aanvaring met een burgemeester.

Vertrouwelijk

Willy Lourenssen kreeg het in januari 2006 aan de stok met waarnemend burgemeester Paul Scholten. De SP'er had schriftelijke vragen gesteld over de vertrekregeling voor gemeentesecretaris Harm Lassche. Scholten gaf daarop de antwoorden in de openbaarheid van de gemeenteraadsvergadering. Zo lekte er vertrouwelijke informatie uit.

Scholten sleepte Lourenssen voor de rechter, omdat de SP'er volgens hem strafbaar had gehandeld. Uit diens schriftelijke vragen waren geheime details van de regeling te destilleren. Lourenssen beschuldigde de burgemeester op zijn beurt ervan dat hij zelf gelekt had. Want Scholten had er ook voor kunnen kiezen om hem die informatie in te fluisteren. Het slot van dit liedje was dat de kritische SP'er werd veroordeeld. Hij kon kiezen uit 400 euro boete of acht dagen celstraf.

Bewijsmateriaal