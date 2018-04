Nieuw-Heeten hoopt op meer dan vijf starterswoningen

Jongeren

Plaatselijk Belang is blij met de vijf starterswoningen, maar zegt dat de behoefte aan woningen in Nieuw-Heeten groter is. SallandWonen is weliswaar van plan vijf of zes huurwoningen te gaan bouwen, maar dat zouden er best meer mogen zijn, vindt de belangenvereniging. Jongeren die de stap naar een starterswoning wellicht nog te groot vinden, zouden terecht moeten kunnen in een klein appartement, net als ouderen.