Nieuw Heeten viert in 2023 100 dagen lang eeuwfeest en gaat nu al bedenken wat er gaat gebeuren

Hoe houd je Raalter pubers van de drank? ‘Wees je als ouder bewust van je eigen drinkge­drag’

25 november Kinderen pikken meer van je op dan je als ouder soms denkt. Geef daarom het goede voorbeeld als het gaat om zaken die voor nieuwsgierige pubers aantrekkelijk zijn, zoals alcohol en drugs. ,,In de cultuur op het platteland is met z’n allen zuipen wat gebruikelijker”, zegt Evelien Meijer van Tactus verslavingszorg. Morgenavond is er voor ouders uit Raalte een online informatieavond over jongeren, alcohol en drugs.