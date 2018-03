Nieuw Legends of Tribute Festival in Raalte neemt plaats in van Pedro Pico Pop

,,Om na veertien edities Pedro Pico Pop (PPP) te stoppen, dat voelt niet goed'', zegt Maurice Endeman, grondlegger van het festival. ,,Maar doorgaan op deze manier is ook niet mogelijk.'' Financieel is PPP aan het randje van de afgrond geraakt. Het festival van vrijheid, blijheid, hapje, drankje, en niemand die zich schaamt om zich te gedragen zoals-ie zich voelt, neemt nu in ieder geval een jaar vrijaf. ,,Drie jaar geleden moesten we het MBI fabrieksterrein verlaten vanwege de vondst van asbest. Last-minute hebben we toen een vervangende locatie gevonden bij Kruispunt Bos in Raalte. Wij hebben de afgelopen jaren al onze reserves aan moeten spreken én nog een beetje meer. De kaartverkoop in 2017 viel tegen en tijdens dat festival regende het vrijwel de hele dag. Een klap die wij mogelijk niet meer te boven komen’’, aldus de organisator.

Nieuw concept

Maar tegelijkertijd is Endeman opgetogen. ,,We komen wél met een nieuw concept’’, aldus de Deventenaar. ,,We hebben een leuke groep mensen, allemaal jongeren tussen de 20 en 35 jaar. Ze willen graag tóch wat doen. Vandaar dat we samenwerking hebben gezocht met een andere partij om een festival te organiseren in een tent, voor een bredere doelgroep.'' En zo introduceert 'de club van Endeman' op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni de eerste editie van het Legends of Rock Tribute Festival XXL op festivalterrein Arkelstein bij kruispunt Bos in Raalte. Een 2-daags evenement met de beste tribute-bands van dit moment. Het is een internationaal programma met onder meer tributes van Metallica, AC/DC, Guns N' Roses, Volbeat en Creedence Clearwater Revival.