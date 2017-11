Nieuw prinsenpaar voor Zwabberaars

Bernard Hudepohl nieuwe Prins der Stöppelkaters

11 november In De Leeren Lampe is vrijdagavond om precies 11 minuten over 11 Bernard Hudepohl gepresenteerd als Prins der Stöppelkaters 2017–2018. Hudepohl (57)) is geboren en getogen in Slagharen en heeft vier kinderen: Tim (31), Lars (28), Sanne (26) en Roos (23), allemaal actief binnen diverse carnavalsgroepen. In het dagelijks leven is Bernard werkzaam als opleidingscoördinator bij DOC kaas in Hoogeveen.