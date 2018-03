Nieuw raadslid Elroy (20) gooide er tien jaar geleden al verbale voltreffers uit

Jos Elshof nam eind 2007 afscheid als wethouder van Raalte met een afscheidsreceptie in het gemeentehuis. In een column in De Stentor voorspelde verslaggever Ruud de Jager, naar nu blijkt, de toekomst van Jos’ zoon. 'Deze Elroy Elshof kunnen we over een paar decennia terugverwachten in de politiek want hij gooide er de ene na de andere voltreffer uit', schrijft De Jager over de jongste Elshof-telg, de 10-jarige Elroy.



'Eerst stelde hij zich keurig voor aan de bomvolle zaal en aansluitend meldde hij dat hij thuis (in een gezin met vier kinderen) degene is die het meest praat. Voorzichtig gelach uit de zaal. Elroy ging in zijn toespraak onverstoorbaar verder: ,,Pap, dit had je niet gedacht, hè?'' Iets meer gelach. ,,Nu moet je eens een keer naar mij luisteren.'' Nog meer gelach. ,,Meestal heb je geen tijd.'' De humorist werd nu door iedereen met een vette glimlach bekeken en kreeg er echt zin in. ,,En nu kun je me ook niet onderbreken!'' Elroy besloot gelukkig met een tekst die elke vader als muziek in de oren moet klinken: ,,Pap, je bent de beste van de hele wereld!'