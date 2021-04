Nieuwbouwplannen voor starters Raalte fijn, maar: ‘Jongeren hebben niets aan plannen over tien jaar’

Opvallend lage opkomst in Deventer en Raalte: waar zijn de kiezers gebleven?

18 maart In Deventer en Raalte zijn opvallend veel minder mensen gaan stemmen vergeleken met de vorige Tweede Kamerverkiezingen. In Deventer waren dat er vergeleken met 2017 10 procent minder, in Raalte zelfs bijna 12 procent. De gemeenten hebben nog geen verklaring voor die daling en tasten vooralsnog in het duister.