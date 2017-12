Nieuwe bedrijfsleider bij bouwbedrijf Hoppen in Heino

Opvolger Simons (33) is al een aantal jaren werkzaam bij Hoppen. Hij is per 1 januari het nieuwe gezicht van de bouwonderneming uit Heino. Simons heeft een gedegen achtergrond als projectleider van verschillende projecten in de regio. ,,Ik heb Bouwonderneming Hoppen leren kennen als een bedrijf dat sterk lokaal verbonden is. Veel klanten komen terug, omdat ze tevreden zijn over de persoonlijke aanpak en de kwaliteit van het geleverde werk. Dit gaan wij zeker voortzetten. Daarnaast zullen wij ons gaan richten op de veranderingen en uitdagingen die de toekomst brengt. Ik kijk er naar uit om vanuit ons nieuw te bouwen kantoor in Heino verder te bouwen aan Heino en de regio’’, zegt hij.