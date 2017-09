Nieuwe buurtbuslijnen een uitkomst voor scholieren van Carmel College

Het gaat om de trajecten tussen Olst en Raalte en tussen Heeten en Deventer. De route Olst-Raalte wordt een anderhalf uursdienst. Dat houdt in dat je één keer per anderhalf uur kan opstappen. Voor leerlingen van de middelbare school wordt bij de vertrektijden rekening gehouden met de begintijd van het Carmel College in Raalte. ,,De kinderen kunnen rond acht uur op het Carmel zijn'', zegt Karin Köster, die de buslijnen opzette. ,,Er kunnen acht passagiers mee, maar mochten er méér zijn, wordt er direct een tweede bus opgeroepen. Dus 's winters bij slecht weer bijvoorbeeld is het een uitkomst voor leerlingen uit Olst die naar het Carmel moeten.''

De route van de bus gaat van Olst, via Boskamp, Eikelhof, Wesepe (met een overstap op de ‘grote lijndienst’, bus 165, die snel naar Raalte rijdt) via Heeten naar Raalte. ,,Snel naar Raalte gaat dus via een overstap op de halte in Wesepe. Er is contact daarover tussen de buschauffeurs. Blijf je zitten, dan rijd je via Heeten naar Raalte'', aldus Köster. Eindpunt is het station in Raalte.