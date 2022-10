Nieuwe coaches en klussers moeten Raaltenaren uit energiearmoede helpen: ‘Het is helemaal ontploft’

Eerste conclusies in onderzoek naar vervuilde gronden oude vuilstort Raalte: ‘Geen versprei­ding naar huizen’

Voorzichtig optimistische geluiden rond de voormalige vuilstort in Raalte. Uit de eerste conclusies van een uitgebreid bodemonderzoek blijkt dat het zwaar verontreinigde grondwater de omliggende woningen in ieder geval niet bereikt. Of al het potentiele gevaar helemaal geweken is, blijft nog onduidelijk.

