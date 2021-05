Nieuwe eigenaar ‘wegrestaurant’ aan N35 in Heino ziet kansen op plek waar veel mislukte

Wandel- en fietsroute langs archeologi­sche vondsten in Heeten: zeventig generaties terug in de tijd

11 mei IJzeroventjes, waterputten en boerderijplattegronden van ongeveer 200 jaar na Christus; de archeologische vondsten in Heeten verraden dat hier toen al mensen woonden. Stichting Germanen Heeten is in het verleden gedoken en heeft een wandel- en fietsroute uitgezet langs vijf historische locaties. ,,Toevallig gebeurt dit in Heeten, maar het is DNA voor heel Salland’’, zegt Dominique Doedens.