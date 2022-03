Nieuwe gemeenteraad Raalte zit op z’n plek: neuzen dezelfde kant op, volgende week informateur bekend

Proteste­ren­de woonwagen­be­wo­ners Heino hopen in april op oplossing: ‘Positief gesprek, maar nog niets zeker’

De woonwagenbewoners die wekenlang protesteerden voor meer standplaatsen in de gemeente Raalte hopen dat over een maand een oplossing is gevonden. Hoewel er na een gesprek met burgemeester Martijn Dadema dinsdagmiddag nog niets zeker is, worden volgens de woonwagenbewoners meerdere locaties onderzocht. ,,We kijken, inventariseren en zoeken naar mogelijkheden. Maar we vragen nog steeds hetzelfde: zo snel mogelijk een plek’’, zegt Hannes van Est.

22 maart