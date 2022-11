Nieuwe N35-kruisingen in Heino komen er, al dreigen woningen en manege onbereikbaar te worden

Provincie Overijssel extra alert op veiligheid werkvloer Museum de Fundatie

Tijdens de ophef rond het functioneren van ex-museumdirecteur Ralph Keuning wilde de provincie geen uitspraak doen over de situatie in De Fundatie. Als grote subsidieverstrekker bemoeide het zich ‘niet met interne aangelegenheden’ in Zwolle en Heino/Wijhe. Nu meldt het provinciebestuur dat het de afgelopen maanden wel degelijk extra bovenop de zaak zat.

7 november