Nieuwe plannen voor Strunk

Twijfel over ‘realisti­sche scenario's’ voor ondergrond­se stroomka­bels in Raalte en Deventer

6:00 Volgens de politieke partij BurgerBelangen Raalte is het realistisch dat hoogspanningskabels, die via de gemeente Deventer bij Raalte binnenkomen, op den duur onder de grond worden gelegd. Dit zou blijken uit een niet geopenbaard haalbaarheidsonderzoek van energieaanbieder TenneT. Deventer twijfelt echter of er voldoende financiering is.