'Nieuwe' wolf was verantwoordelijk voor schapenslachting in Laag Zuthem

Een nog niet eerder gesignaleerde wolvin blijkt in juni 27 schapen van Nico Kalter uit Laag Zuthem te hebben gedood. Dit heeft onderzoek van Wageningen Environmental Research (WENR) aangetoond. Eerder deze maand was al komen vast te staan dat een wolf verantwoordelijk was voor de slachting onder de schapen.

Vorige maand meldde WENR op basis van genetisch onderzoek dat zes wolven in Nederland waren. Inmiddels is gebleken dat er twee zijn bijgekomen, een man en een vrouw, waarmee het totaal op acht staat, blijkt uit de driemaandelijkse monitor van WENR in opdracht van Bij12 en de provincies. De twee 'nieuwe' wolven zijn geïdentificeerd aan de hand van dna uit bijtwonden van schapen en uit wolvenkeutels.

Roedel

De tot op heden onbekende vrouwtjeswolf blijkt de 27 schapen van Kalter te hebben gedood. Dit was de grootste slachting door één wolf in Nederland sinds mensenheugenis. Ze is in totaal op acht verschillende locaties in de drie noordelijke provincies, Overijssel en Gelderland geweest. Uit het genetisch onderzoek is duidelijk geworden dat deze wolvin een nakomeling is van een roedel nabij Babben in Brandenburg, op zo'n 600 kilometer van de Nederlandse grens. De wolf die in 2017 in Kloosterhaar werd doodgereden, kwam uit dezelfde roedel.

Naya

De nieuwe mannetjeswolf dook eind juni voor het eerst op in Friesland en trok daarna door naar Flevoland en Gelderland. Het vermoeden bestaat dat deze wolf naar Vlaanderen is getrokken en daar nu bij de gezenderde wolvin Naya is. Onduidelijk is nog uit welke roedel deze wolf komt.

Doodgereden