Nog één keer knallen: Vital Centre Raalte Run stopt na 25 jaar

Witte Smid dé aanhanger­pro­du­cent van Oost Nederland? ‘Wij lopen ook tegen uitdagin­gen aan’

Witte Smid-aanhangers, van klein tot groot en van standaard tot ‘speciaal’, rijden door het hele land, maar komen voor een groot deel uit Raalte. Jordi Krikkink (36) en Jan Koop (64) werken, samen met hun collega’s, keihard om de aanhangers te maken en op de markt te brengen. ,,We werken voor een prachtig familiebedrijf, maar we zitten ook in moeilijke tijden”, vertelt Jordi.

2 mei